Хабиров поблагодарил жителей Башкирии за активное голосование на выборах главы республики

"Голосование в республике закончилось, проголосовали более 65% избирателей - это высокая довольно цифра. Я хотел наших жителей поблагодарить за то, что проявили ответственность, организованность. Голосование было организовано по всей территории республики - более 3,5 тыс. участковых комиссий, и знаете, все прошло очень спокойно", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

В единый день голосования 8 сентября в Башкирии отмечалась одна из самых высоких явок избирателей среди регионов России. По словам Хабирова, помимо выборов главы региона, в республике проходило голосование за практически весь депутатский корпус сельских поселений, которых более 800. "Первый этап - голосование мы прошли хорошо", - отметил он.

Хабиров добавил, что для прозрачности избирательного процесса в республике установили большое количество комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), в избирательных участках были установлены видеокамеры. В частности, все избирательные участки столицы республики - Уфы были покрыты видеонаблюдением.

"Сам процесс выдвижения кандидатов у нас шел таким образом, что те кандидаты, которые выразили желание, были упорны и последовательны, смогли зарегистрироваться в бюллетене. У нас восемь кандидатов - все парламентские партии представлены, внепарламентские партии тоже. Поэтому у нас, в том числе, мне кажется, все, кто хочет участвовать в избирательной компании, они получили такую возможность. Довольно большое количество наблюдателей у нас было из разных общественных структур, что тоже способствует чистоте и прозрачности", - уточнил он.

По его словам, во время выборов имели место небольшие нарушения, но на них оперативно реагировали. "У нас очень дееспособный и принципиальный руководитель Центральной избирательной комиссии республики. Поэтому у нас, мне кажется, мы дали возможность, во-первых, организованно проголосовать, и, во-вторых, чтобы это все было честно", - добавил Хабиров.

Действия в случае победы

В случае победы на выборах Хабиров намерен продолжить повседневную работу на посту главы региона. "Завтра же понедельник - у нас в республике традиционно видеоконференция, где участвуют все главы администраций. Поэтому у нас завтра в 10:00 видеоконференция, задач у нас много. Поэтому повседневный режим работы - такой же активный, такой же нужный", - сказал он.

Как сообщалось, Хабиров лидирует на выборах главы региона с 85,95% голосов избирателей после обработки 0,15% протоколов, следует из данных ЦИК. Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать 50% плюс один голос.

Президент РФ Владимир Путин назначил врио главы Башкирии Хабирова 11 октября 2018 года, после отставки руководителя республики Рустэма Хамитова.