Паслер отметил необходимость инвестиций в нефтегазовую и туристическую отрасли Оренбуржья

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Врио главы Оренбургской области Денис Паслер отметил, что в случае победы на губернаторских выборах, которые проходили в регионе 8 сентября, акцентирует свое внимание, в том числе, на привлечении инвестиций в нефтегазовый, туристический и машиностроительный комплексы. Об этом он сообщил в воскресенье в эфире телеканала "Россия 24" .

"Конечно же, [у области] очень большой нефтегазовый потенциал. По сути, субъект входит в четверку крупнейших нефтегазовых регионов. Плюс огромные возможности сельхозпроизводства, но при этом достаточно мощный металлургический и машиностроительный комплекс. Они требуют инвестиций, модернизации, развития. Это потенциал, который есть, и это все в одном регионе", - сказал Паслер.

Кроме того, по словам врио главы региона, внимание необходимо уделить курорту, расположенному в Соль-Илецке, который, по мнению Паслера, "входит в четверку самых посещаемых". "Климат интересный, огромная приграничная территория и полоса, которая также является потенциалом и возможностью. Поэтому, безусловно, богатый регион с огромными возможностями, которые нам вместе с жителями и бизнесом нужно развивать", - сказал он.

В Оренбургской области 8 сентября проходили выборы главы региона. Паслер лидирует с 65,52% голосов после обработки более 82% протоколов. На втором месте - кандидат от КПРФ Максим Амелин (24,02%), третье место у Анатолия Кобзева (Коммунистическая партия социальной справедливости) с 3,64% голосов, четвертое - у Константина Горячева от Демократической партии России (2,53%), пятое - у Сергея Яцына от "Справедливой России" с 2,36%. Избранным на должность руководителя субъекта РФ считается кандидат, получивший в свою поддержку более 50% голосов избирателей (достаточно 50% + один голос), принявших участие в голосовании. Порог явки не предусмотрен.

Президент России Владимир Путин назначил 21 марта Паслера временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области. В июне, получив поддержку регионального отделения "Единой России", Паслер подал документы в облизбирком, и 30 июля был зарегистрирован в качестве кандидата.