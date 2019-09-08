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"Ъ": курировавший защиту детей помощник главы СК Комиссаров ушел на пенсию

Игорь Комиссаров покинул службу с выслугой около 50 лет

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Старший помощник председателя Следственного комитета Игорь Комиссаров, курировавший в ведомстве защиту прав детей и социально незащищенных детей, ушел на пенсию. Об этом пишет в воскресенье газета "Коммерсантъ".

По данным издания, Комиссаров покинул службу с выслугой около 50 лет. Уход на пенсию был оформлен 7 сентября с формулировкой "по собственному желанию".

Сам генерал, как пишет "Коммерсантъ", пока не определился, чем займется в дальнейшем.

По информации издания, после выпуска из суворовского училища Комиссаров служил в органах МВД, в том числе подразделениях по борьбе с организованной преступностью, Федеральной службе судебных приставов и Следственном комитете. Он дважды находился в длительных командировках на Северном Кавказе, где был контужен. Награжден тремя государственными наградами, а также 30 ведомственными и иностранными.

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