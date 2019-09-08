Беглов предложил объединить программы кандидатов в губернаторы для развития Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил объединить программы кандидатов, которые участвовали в воскресенье в выборах на должность главы города. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" .

"У каждого кандидата были свои большие плюсы в программе, их надо учитывать. Были конструктивные моменты, потому что каждый из них [кандидатов] уважаемый, опытный человек. Поэтому в совокупности нам удалось всем троим сделать хорошие программы, эти программы нужно объединить вместе и дальше продолжать работать над теми вопросами и теми вызовами, которые стоят сегодня перед городом", - рассказал Беглов.

За пост губернатора Санкт-Петербурга Беглов боролся в качестве самовыдвиженца, также в выборах участвовали представитель партии "Справедливая Россия" Надежда Тихонова и Михаил Амосов от партии "Гражданская платформа".

В воскресенье также прошли выборы депутатов 110 муниципальных советов, по результатам которых должно быть замещено 1560 мандатов. Выборы организованы на 1944 участках в Петербурге: 1898 постоянных участков и 46 временных. По просьбе садоводов создана возможность принять участие в выборах губернатора вне Петербурга - на экстерриториальных участках, которые называют дачными. Для этого в Ленинградской области организованы 62 избирательных участка в садоводствах, еще 15 избирательных участков ждут избирателей-петербуржцев в Псковской области.