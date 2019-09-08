Почти 400 тыс. человек пришли на выборы губернатора в Вологодской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Почти 400 тыс. избирателей приняли в воскресенье участие в выборах губернатора Вологодской области, что в 1,4 раза больше показателя губернаторских выборов 2014 года. Об этом заявил журналистам глава региона Олег Кувшинников в рамках акции "Ночь выборов Северо-Запад - 2019", организованной ТАСС.

"В целом я очень доволен результатом, потому что рекордная явка, почти 40%. Напомню, что в 2014 году, когда я шел на первые свои выборы, явка была 29%, а сейчас - 40%. Тогда пришло на избирательные участки 287 тыс. человек, сейчас почти 400 тыс. Это реально огромная поддержка избирателей, которые проголосовали за мою программу. Я очень рад, что все прошло спокойно, очень взвешенно, без каких-либо скандалов и провокаций", - сказал Кувшинников.

По данным областного избиркома, его результат после обработки 42,6% протоколов участковых избирательных комиссий - 66,51% голосов.

"Работало более 2 тыс. наблюдателей, мы внимательно смотрели за работой УИКов, велось видеонаблюдение на всех участках. Подсчет голосов пройдет до глубокой ночи. Но завтра рабочая неделя, поэтому мы на этом достигнутом результате зацикливаться не собираемся, буду продолжать работать, реализуя намеченные планы", - добавил руководитель региона.

Кувшинников возглавляет область с декабря 2011 года. В мае 2014 года президент РФ Владимир Путин принял его досрочную отставку и назначил врио главы региона, на губернаторских выборах 14 сентября 2014 года Кувшинников одержал победу, получив 181047 голосов (62,98%) при явке в 29,7%. На нынешние губернаторские выборы выдвигались восемь кандидатов от партий, после прохождения муниципального фильтра и регистрации к выборам были допущены пять претендентов.