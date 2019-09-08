Полномочные представители РФ и США обсудят в Вене борьбу с терроризмом

ВЕНА, 9 сентября. /ТАСС/. Очередной раунд консультаций между Россией и США по антитеррору состоится в понедельник в Вене. В консультациях примут участие заместитель министра иностранных дел РФ по вопросам противодействия терроризму Олег Сыромолотов и первый заместитель государственного секретаря США Джон Салливан, а также представители заинтересованных ведомств обеих стран.

С учетом двух встреч на уровне экспертов это будет уже четвертый раунд после того, как в декабре прошлого года стороны возобновили диалог. "Подведем итоги, наметим перспективы", - сообщал ранее замглавы МИД РФ ТАСС.

По его словам, повестка дня встречи довольно обширна и включает в себя такие темы, как перемещение по миру иностранных террористов-боевиков, деятельность запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в Афганистане, ситуация в Сахаро-Сахельской зоне, вопросы финансирования терроризма. Но главное, что предстоит обсудить участникам встречи - это создание единого механизма листирования террористов и террористических организаций в ООН, считает Сыромолотов.

Он отметил, что в целом диалог с американцами по антитеррору развивается динамично. Замминистра поделился, что "с обеих сторон чувствуется интерес к таким переговорам, нацеленность на достижение практических результатов, которые позволяют повысить безопасность наших государств и их граждан, эффективно бороться с террористической угрозой по всему миру".

Дипломат подчеркнул, что для России первостепенное значение имеет реальное содержание диалога и готовность к конструктивной работе, основанной на уважении интересов обеих сторон. По его словам, есть "еще один аспект, о котором следует сказать особо: взаимодействие на антитеррористическом треке помогает укрепить доверие, которое необходимо для успешного продвижения вперед по другим направлениям наших двусторонних отношений".

Облегчить обмен данными

В свою очередь США намерены использовать очередной раунд консультаций с Россией по борьбе с терроризмом для облегчения обмена данными, хотя Вашингтон по-прежнему считает, что действия Москвы носят дестабилизирующий характер.

В пятницу Госдепартамент распространил сообщение, где отметил, что, "несмотря на остающуюся обеспокоенность по поводу дестабилизирующей деятельности России, Соединенные Штаты намерены использовать этот диалог в качестве платформы для облегчения обмена данными, которые могут способствовать защите Соединенных Штатов, народа нашей страны и наших интересов, а также интересов наших партнеров и союзников от террористических атак".

Американская сторона рассчитывает на не менее серьезный подход к предстоящей встрече от российских коллег, на их приверженность "защите международного сообщества от опасных террористических группировок, таких как "Исламское государство" (ИГ), "Аль-Каида" (обе запрещены в РФ) и "Хезболлах".

В дипведомстве США добавили, что, помимо обсуждения взаимного обмена информацией, первый заместитель госсекретаря планирует затронуть "целый ряд насущных вопросов, в том числе террористические списки ООН, тему иностранных боевиков, финансирования терроризма, безопасности авиасообщения и угрозы международного терроризма".

В новость были внесены изменения (00:49 мск) — приводится с уточнением должности Сыромолотова в четвертом абзаце: замминистра.