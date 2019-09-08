Эксперт: жители Ставрополья соскучились по политическому участию

СТАВРОПОЛЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Возросшая явка избирателей на выборах губернатора Ставрополья объясняется активной избирательной кампанией и тем, что жители региона соскучились по политическому участию. Об этом сообщила ТАСС директор Научно-образовательного центра политических и этнополитических исследований Пятигорского госуниверситета, профессор, доктор политических наук Майя Аствацатурова.

На Ставрополье 8 сентября прошли выборы губернатора края, в настоящий момент участковые комиссии продолжают подведение итогов. Утренняя явка избирателей в регионе вдвое превысила показатель аналогичных выборов 2014 года. К 18:00 явка составила 55,18%, превысив показатель предыдущих губернаторских выборов более чем на 17%.

"Действительно, явка высокая по сравнению с явкой на прошлых выборах губернатора. Может быть, наши избиратели соскучились по политическому участию, по возможности заявить о себе. <…> Была проведена очень активная и технологически обеспеченная избирательная кампания", - сказала Аствацатурова.

Доктор политических наук, профессор кафедры международных отношений, политологии и мировой экономик Пятигорского государственного университета Геннадий Косов отметил возросший интерес к политике жителей Ставрополья в целом, и молодежи в частности.

"Высокая явка молодежи связана с ее политизацией. Происходит осознание, что будущее и свое, и края, и страны они формируют голосованием, выбором вектора развития. <…> Высокая явка связана с возросшим интересом жителей края к политике вообще. Произошли изменения в политических паттернах, в политической культуре граждан. Политическая апатия ушла, появилось желание выразить свое видение будущего края, используя легитимные механизмы", - сказал он.

Вместе тем Аствацатурова отметила инерционное состояние общественно-политических отношений в регионе. "Его можно трактовать и с позитивной точки зрения, как стабильное, без излишней турбулентности. Это состояние, к сожалению, привело к тому, что политическая конкуренция практически умерла. <…> Надеюсь, что в будущем наша политическая жизнь оживится, мне бы очень хотелось, чтобы был обозначен вектор публичной политики", - пояснила профессор.

Выборы на Ставрополье

На выборах главы региона были представлены пять кандидатур - действующего губернатора Владимира Владимирова, выдвинутого "Единой Россией", зампреда краевой думы Александра Кузьмина ("Справедливая Россия"), депутата городской думы Ставрополя Геннадия Ефимова (ЛДПР), временно неработающего Николая Кряжева (Коммунистическая партия социально справедливости) и ведущего инспектора Военного учебно-научного центра Сухопутных войск "Общевойсковая академия Вооруженных сил РФ" Виктора Соболева (КПРФ).

Полномочия Владимирова истекают в 2019 году. Он был назначен врио губернатора Ставрополья в сентябре 2013 года, год спустя во время голосования был избран губернатором края.