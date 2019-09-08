Попытку вброса бюллетеней на одном из участков в Крыму снял на видео наблюдатель

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Один из наблюдателей зафиксировал на камеру мобильного телефона попытку председателя участковой избирательной комиссии № 815 в Красногвардейском районе Крыма вбросить бюллетени в урну для голосования на выборах в Госсовет республики. Об этом сообщил журналистам зампредседателя ЦИК России Николай Булаев.

Председатель избиркома Крыма Михаил Малышев 8 сентября сообщил, что правоохранительные органы опрашивают председателя одной из участковых избирательных комиссий в Красногвардейском районе Крыма в связи с подозрениями на попытку вброса бюллетеней.

"У нас есть видеозапись, но не с наших видеорегистраторов, а запись на телефон одного из наблюдателей, о попытке вброса председателем этой участковой комиссии", - сказал Булаев.

Будет также изучена запись установленного на участке видеорегистратора, отметил Булаев. "И уже в зависимости от шагов, которые будут предприняты следственным комитетом, принимать решения дальнейшие", - сказал он, добавив, что участок довольно большой - по состоянию на 20:00 на нем проголосовали около 1 тыс. избирателей.

Выборы в Госсовет республики проходили 8 сентября, в единый день голосования. Госсовет состоит из 75 депутатов, 50 из которых избираются по республиканскому избирательному округу и 25 - по одномандатным избирательным округам. На выборах в Госсовет зарегистрированы 668 кандидатов в депутаты, а также партийные списки восьми региональных отделений: КПРФ, ЛДПР, "Единой России", Российской партии за пенсионеров и социальную справедливость, "Коммунистов России", "Патриотов России", "Родины" и "Справедливой России".

В республике около 1,478 млн избирателей, сформирован 1201 участок для голосования. Выборы прошли также в городской совет Симферополя.