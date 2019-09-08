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Единый день голосования - 2019

Беглов: выборы в Петербурге отличались корректным отношением кандидатов друг к другу

Врио губернатора города выразил благодарность коллегам, которые принимают участие в выборах главы Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Все кандидаты на пост губернатора Санкт-Петербурга во время предвыборной кампании проявили друг к другу корректное отношение, не устраивали шоу и не скатывались к взаимной критике, отметил врио губернатора Петербурга Александр Беглов, выступая в рамках акции "Ночь выборов Северо-Запад - 2019", организованной ТАСС.

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"Санкт-Петербург еще раз подтвердил, что он является культурной столицей и открытым городом, потому что выборы прошли без явных нарушений. Я благодарен своим коллегам, которые принимают участие в выборах губернатора, и хочу сказать, что нам удалось не устраивать какое-то шоу. Если вы обратили внимание, мы не критиковали друг друга, мы очень корректно себя вели по отношению друг к другу, не было грязи. Мы соревновались не друг с другом, а мы представляли каждый свою программу", - сказал Беглов.

В Санкт-Петербурге 8 сентября проходили выборы губернатора. За этот пост боролись самовыдвиженец Беглов, представитель партии "Справедливая Россия" Надежда Тихонова и Михаил Амосов от партии "Гражданская платформа".

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-ПетербургЕдиный день голосования - 2019
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