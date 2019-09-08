Беглов: выборы в Петербурге отличались корректным отношением кандидатов друг к другу

"Санкт-Петербург еще раз подтвердил, что он является культурной столицей и открытым городом, потому что выборы прошли без явных нарушений. Я благодарен своим коллегам, которые принимают участие в выборах губернатора, и хочу сказать, что нам удалось не устраивать какое-то шоу. Если вы обратили внимание, мы не критиковали друг друга, мы очень корректно себя вели по отношению друг к другу, не было грязи. Мы соревновались не друг с другом, а мы представляли каждый свою программу", - сказал Беглов.

В Санкт-Петербурге 8 сентября проходили выборы губернатора. За этот пост боролись самовыдвиженец Беглов, представитель партии "Справедливая Россия" Надежда Тихонова и Михаил Амосов от партии "Гражданская платформа".