Врио главы Мурманской области назвал выборы губернатора максимально открытыми

"Вся выборная кампания была максимально открытой. Дали возможность всем высказываться", - сказал он.

Он отметил вклад всей своей команды в выборную кампанию. "Я благодарен всей своей команде. В тот момент, когда они занимались избирательной компании, я занимался сугубо практической работой, все эти пять месяцев. И тот результат, на который мы сейчас выходим, он ожидаем и абсолютно меня удовлетворяет", - сказал он.

После обработки 66% протоколов Чибис лидирует с 59,57% голосов. На втором месте кандидат от ЛДПР Максим Белов, у него 18,35%. На третьем представитель КПРФ Михаил Антропов с 11,58%. Четвертое место занимает Василий Буров от "Справедливой России", у него 2,95%. Геннадий Тупикин от Партии пенсионеров с 2,82% на пятом месте. На последнем Виталий Измайлов от "Гражданской платформы" - 1,7%. Для победы кандидатам необходимо набрать минимум 50% плюс один голос.

В марте Марина Ковтун, возглавлявшая Мурманскую область с 2012 года, объявила, что подала президенту РФ Владимиру Путину заявление о досрочной отставке и не намерена участвовать в выборах главы региона.