Кандидаты от "Единой России" лидируют в шести округах на выборах Заксобрания Севастополя

"Переданы результаты [по одномандатникам] по большинству участков, промежуточные результаты появились по всем округам. По некоторым результаты загружены по трем четвертям участков", - сказал он.

Он уточнил, что в округе №1 лидирует самовыдвиженец, поддержанный партией "Единая Россия", действующий депутат Заксобрания Татьяна Лобач (34,31%). В округе №3 - также действующий депутат, представитель партии "Зеленые" Вячеслав Горелов (35,56%).

В остальных округах побеждают кандидаты от "Единой России": в округе №2 - спикер Законодательного собрания первого созыва Екатерина Алтабаева (43,99%), в округе №4 - сопредседатель регионального штаба ОНФ Владимир Немцев (42,4%), в округе №5 - действующий депутат Заксобрания Татьяна Щербакова (37,73%), в округе №6 - начальник управления координации деятельности подразделений Росгвардии по городу Севастополю полковник полиции Сергей Колбин (41,03%), в округе №7 - депутат регионального парламента первого созыва, бизнесмен Михаил Чалый (30,47%), в округе №8 - руководитель местного отделения партии Михаил Брицын (27,39%).

Избираемый в единый день голосования парламент Севастополя состоит из 24 депутатов: 16 из них будут избраны по партийным спискам, восемь - по одномандатным округам. Действующий депутатский корпус был избран в сентябре 2014 года, вскоре после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.