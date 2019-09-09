Вице-премьер Забайкалья победила на дополнительных выборах в Заксобрание

ЧИТА, 9 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер, министр финансов Забайкальского края Марина Кириллова победила на прошедших в воскресенье дополнительных выборах депутата законодательного собрания региона на Нерчинском одномандатном избирательном округе. Об этом в понедельник журналистам сообщила председатель краевого избиркома Светлана Судакова.

Новый состав Заксобрания Забайкальского края был избран в сентябре прошлого года. Однако депутат от Нерчинского округа Сергей Михайлов стал представителем законодательной власти региона в Совете Федерации, поэтому на этом округе назначили дополнительные выборы.

"После обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий Кириллова (представляет "Единую Россию") побеждает с результатом 46,17% голосов, ее поддержали 4,9 тыс. избирателей. Второе место в этом округе занял кандидат от ЛДПР Сергей Федоров, у него 28,25% голосов", - сказала Судакова.

По ее словам, явка в Нерчинском районе составила 35,6%, на избирательные участки пришли 10,6 тыс. человек.

Кирилловой 54 года, она родилась в Чите. В 1986 году она окончила институт народного хозяйства в Новосибирске по специальности "Планирование промышленности". В 2008 году прошла необходимую для работы на госслужбе профессиональную переподготовку. В октябре 2016 года Кириллова возглавила региональный Минфин и стала вице-премьером краевого правительства.

В единый день голосования в Забайкалье проходили выборы губернатора, читинской городской думы и еще более 120 муниципальных кампаний.