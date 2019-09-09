В Приамурье не указавшего доход в 40 млн рублей депутата лишили полномочий

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Недостоверные сведения о доходах и имуществе стали причиной лишения депутата полномочий в Константиновском районе Амурской области, сообщается в понедельник на сайте региональной прокуратуры.

"По представлению прокурора досрочно прекращены полномочия депутата Константиновского районного совета народных депутатов за предоставление недостоверных сведений о доходах и имуществе", - говорится в сообщении.

Как уточняется, прокуратура провела проверку исполнения депутатами районного Совета народных депутатов требований федерального закона "О противодействии коррупции". Депутат в декларации о доходах не указал полученный в 2018 году доход в размере более 40 млн рублей, а также сведения о нахождении у него в собственности 25 единиц транспортных средств и прицепов к ним, 17 объектов недвижимости (жилых и нежилых зданий, земельных участков), не указаны также сведения о наличии у супруги открытых счетов в банках и иных кредитных организациях.

"В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района председателю Константиновского районного Совета народных депутатов 26.06.2019 внесено представление об устранении нарушений закона и решении вопроса о досрочном удалении в отставку в связи с несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом. По результатам рассмотрения представления прокуратуры района 06.09.2019 на сессии представительного органа решением Константиновского сельского Совета народных депутатов полномочия депутата досрочно прекращены в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения", - отмечается в сообщении.