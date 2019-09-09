МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Партия пенсионеров вошла в Волгоградскую областную думу по итогам выборов. Она набрала 6,34%, преодолев барьер в 5%. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома, приведенные после обработки 100% протоколов.

Партия "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Волгоградской областной думы с 48,15% голосов. КПРФ набрала 19,5%, ЛДПР - 14,85%, 8,44% получила партия "Справедливая Россия", Партия пенсионеров - 6,34%.

"Таким образом, в областной думе будет представлено пять партий в отличие от прошлого созыва, в котором их было четыре", - добавили ТАСС в волгоградском облизбиркоме.

В Волгоградской области в воскресенье прошли выборы губернатора и депутатов облдумы. 19 депутатов из 38 избирались по партийным спискам по единому избирательному округу, еще 19 - в одномандатных округах.

На пост главы региона претендовали действующий губернатор Андрей Бочаров, Алексей Буров от КПРФ, Владимир Рублев от ЛДПР и Сергей Полещук от "Справедливой России". Бочаров побеждает на выборах с 76,81% голосов после обработки 100% протоколов.