Избирком Ставрополья: обращений, влияющих на результаты выборов, не зафиксировано

СТАВРОПОЛЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Избирком Ставропольского края во время выборов главы региона не зафиксировал обращений и жалоб, способных повлиять на результаты голосования, сообщил в понедельник журналистам председатель избирательной комиссии края Евгений Демьянов.

"В день голосования в избирательные комиссии края в целом поступило 55 обращений, это имеется в виду все уровни комиссий. В избирательную комиссию Ставропольского края поступило 17 обращений, на данный момент не имеется ни одного обращения либо жалобы, которые бы могли повлиять на итоги голосования на избирательных участках", - сказал он.

По каждому из обращений проводится работа. "На телефон горячей линии в день голосования поступило 210 звонков, они касались технических вопросов работы участковых избирательных комиссий. Давались соответствующие ответы, помогали избирателям реализовать свое избирательное право", - отметил Демьянов.

В понедельник были озвучены итоги выборов главы региона, действующий губернатор Ставрополья Владимир Владимиров победил с результатом 79,65%. На втором месте кандидат от КПРФ Виктор Соболев (9,29%), на третьем - кандидат от ЛДПР Геннадий Ефимов (3,97%), на четвертом - кандидат от "Коммунистической партии социальной справедливости" Николай Кряжев (2,83%), пятое место занял кандидат от "Справедливой России" Александр Кузьмин (2,57%).

"Это пока предварительные итоги, окончательный итог будет подведен и утвержден на заседании избирательной комиссии края, которое будет назначено в течение десяти дней после дня голосования", - пояснил председатель избиркома.

В воскресенье на Ставрополье прошли выборы губернатора Ставропольского края. Явка избирателей составила 66,89%.