{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Единый день голосования - 2019

Шипулин побеждает на довыборах в Госдуму в Свердловской области

После обработки 100% протоколов он набирает 41,59%
Антон Шипулин Максим Григорьев/ТАСС
Описание
Антон Шипулин
© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион, кандидат от "Единой России" Антон Шипулин побеждает на довыборах в Госдуму по одномандатному кругу №174 в Свердловской области с результатом 41,59% после обработки 100% протоколов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

На втором месте - представитель "Справедливой России" Алексей Коровкин (24,03%), на третьем - Габбас Даутов от КПРФ (13,81%).

Шипулин - олимпийский чемпион 2014 года по биатлону, бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года в эстафете.

Всего в воскресенье в 85 регионах РФ прошло более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 субъектах выбирали заксобрания, в 16 - губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, проходили довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).

Теги
РоссияСвердловская областьЕдиный день голосования - 2019
Липецкий облизбирком признал состоявшимися выборы главы региона
Победу в голосовании одержал врио губернатора области Игорь Артамонов
Читать полностью