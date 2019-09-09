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Единый день голосования - 2019

Кувшинников побеждает на выборах губернатора Вологодской области с 60,79% голосов

На втором месте кандидат от ЛДПР Ольга Ширикова с 25,18% голосов
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников
© Михаил Терещенко/ТАСС

ВОЛОГДА, 9 сентября. /ТАСС/. Действующий губернатор Вологодской области, кандидат от "Единой России" Олег Кувшинников побеждает на выборах главы региона с результатом в 60,79% голосов после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий. Об этом сообщил журналистам председатель областного избиркома Денис Зайцев.

"Олег Кувшинников лидирует на выборах с результатом в 60,79%. Кандидат от ЛДПР Ольга Ширикова получила 25,18%, Маргарита Савоськина от "Справедливой России" - 7,81%, Алексей Рылеев от "Родины" - 1,92%, Вадим Петриенко от "Народного альянса" - 1,53%", - сказал Зайцев.

Явка избирателей составила 40,52% или 378,948 тыс. Избранным на должность руководителя субъекта РФ считается кандидат, получивший в свою поддержку более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании (достаточно 50% + 1 голос). Порог явки не предусмотрен.

Выдвигались кандидаты от партий, самовыдвижение не предусмотрено. Один из кандидатов не подал документы на регистрацию, еще двум - представителям Коммунистической партии социальной справедливости и от КПРФ - в регистрации было отказано из-за недостаточного количества собранных подписей глав и депутатов муниципалитетов для прохождения муниципального фильтра.

Кувшинников возглавляет область с декабря 2011 года. На губернаторских выборах 14 сентября 2014 года Кувшинников одержал победу, получив 181 тыс. 47 или 62,98% голосов при явке в 29,7%. На высшую должность в регионе тогда претендовали четыре человека, второй результат получил кандидат от КПРФ (18,04%), третий - кандидат от ЛДПР (10,34%), четвертый - кандидат от "Справедливой России" (6,31%).

Теги
РоссияВологодская областьЕдиный день голосования - 2019
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