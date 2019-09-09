Источник: замгубернатора Кубани Копайгородский возглавил Сочи

СОЧИ, 9 сентября. /ТАСС/. Заместитель губернатора Краснодарского края Алексей Копайгородский назначен и.о. мэра Сочи вместо Анатолия Пахомова, который возглавлял город-курорт на протяжении 10 лет. Об этом в понедельник сообщил ТАСС источник в администрации Сочи.

По словам собеседика агентства, официальное заявление о назначении следует ожидать в ближайшее время.

В конце августа 58-летний Пахомов, возглавлявший Сочи с 2009 года, заявил, что не будет участвовать в конкурсе на должность главы города. Прием заявок от кандидатов на пост мэра Сочи завершен, зарегистрированы 18 претендентов, конкурсная комиссия объявит их имена во вторник.

Алексей Копайгородский родился в 1985 году в Краснодаре. В 2008 году окончил Краснодарское высшее военное училище (военный институт) имени генерала армии С. М. Штеменко по специальности "Информационная безопасность автоматизированных систем", затем получил юридическое образование во Владимире и специальность "Государственное и муниципальное управление" в Москве.

С 2014 года работал заместителем начальника управления по работе с политическими партиями, общественными объединениями и межнациональным отношениям департамента внутренней политики администрации Краснодарского края, с 2015 года был заместителем директора регионального департамента внутренней политики, с 2016 года занимал должность вице-мэра Краснодара. В сентябре 2017 года был утвержден на должность заместителя губернатора Краснодарского края.