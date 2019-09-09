Патрушев 9 сентября встретится в Москве с генсеком по обороне и нацбезопасности Франции

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сегодня в Москве проведет встречу с генеральным секретарем по обороне и национальной безопасности Франции Клер Ландэ. Об этом сообщил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в начале переговоров с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом.

"Сегодня в Москве проходит еще и встреча секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с генеральным секретарем по обороне и национальной безопасности Франции", - сказал министр.