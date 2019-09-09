Липецкий облизбирком признал состоявшимися выборы главы региона

ЛИПЕЦК, 9 сентября. /ТАСС/. Выборы главы администрации Липецкой области признаны состоявшимися. Об этом сообщил в понедельник журналистам председатель липецкого облизбиркома Юрий Алтухова.

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Срок полномочий главы Липецкой области составляет пять лет. На должность главы региона претендовали пять кандидатов. После обработки 100% протоколов врио главы Липецкой области Игорь Артамонов набрал 67,29%, представитель КПРФ Сергей Токарев - 20,03%, Лариса Ксенофонтова от "Справедливой России" - 4,6%, Андрей Плотников от партии "Коммунисты России" - 3,19%, Андрей Григорьев от "Патриотов России" - 2,84%.

Выборы главы администрации области прошли на 893 избирательных участках, общее количество избирателей в регионе - 930,5 тыс. человек. Явка составила 47,1%.

Президент РФ Владимир Путин 2 октября принял досрочную отставку губернатора области Олега Королева, который руководил регионом с 1998 года. Врио главы региона был назначен 52-летний Артамонов, занимавший ранее должность вице-президента Сбербанка - президента Среднерусского банка. Он является участником второго набора программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

Помимо выборов главы региона, в Липецкой области проходили дополнительные выборы депутатов облсовета и горсовета Липецка, а также несколько местных выборов.