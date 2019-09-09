Эксперт: рост явки избирателей на Ставрополье обусловлен повышением прозрачности выборов

СТАВРОПОЛЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Возросшая явка избирателей на выборах губернатора Ставропольского края обусловлена повышением прозрачности голосования и усилением общественного контроля. Об этом сообщила ТАСС в понедельник заведующая научно-исследовательской лабораторией Северо-Кавказского института РАНХиГС Екатерина Агеева.

"В этом году явка избирателей составила 66,89% против 47,88% на аналогичных выборах в 2014 году. Рост явки избирателей почти на треть обусловлен еще и тем, что технология организации выборов стремится к обеспечению большей прозрачности и формированию системы общественного контроля", - сказала она.

Возросший интерес к выборам на Ставрополье эксперты отмечали еще в первой половине дня - утренняя явка избирателей в регионе вдвое превысила показатель аналогичных выборов 2014 года. К 18:00 явка составила 55,18%, превысив показатель предыдущих губернаторских выборов более чем на 17%.

"Активность гражданского общества должна расти не только в рамках развития социально ориентированных НКО, но и в открытом диалоге с властью. А он, в свою очередь, формируется, на мой взгляд, прежде всего в рамках выборной кампании в регионах и муниципалитетах", - пояснила Агеева.

В понедельник были озвучены итоги выборов главы региона, действующий губернатор Ставрополья Владимир Владимиров победил с результатом 79,65%. "Учитывая высокий процент Владимирова, следует подчеркнуть стабильный уровень доверия губернатору и его команде со стороны жителей края. Важно, что выросло абсолютное количество людей, поддержавших Владимирова. Чистота процесса и число поддержавших людей - по сути, это главный показатель легитимности выборов", - сказала эксперт.

По итогам голосования на втором месте на выборах главы Ставрополья - кандидат от КПРФ Виктор Соболев (9,29%), на третьем - кандидат от ЛДПР Геннадий Ефимов (3,97%), на четвертом - кандидат от "Коммунистической партии социальной справедливости" Николай Кряжев (2,83%), пятое место занял кандидат от "Справедливой России" Александр Кузьмин (2,57%).