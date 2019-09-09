Лавров: нацеленность Парижа на усиление диалога с Москвой отвечает интересам России

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Инициативы президента Франции Эмманюэля Макрона по укреплению сотрудничества с Россией на мировой арене полностью отвечают интересам Москвы. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, открывая встречу глав МИД и Минобороны двух стран в формате "2+2".

"Мы позитивно восприняли те идеи, которые были выдвинуты президентом Французской Республики 27 августа на совещании послов Франции за рубежом. Нацеленность этих инициатив на то, чтобы укреплять российско-французское взаимодействие на мировой арене в контексте наших усилий по коллективному урегулированию всех современных проблем, полностью отвечает позиции президента [Владимира] Путина, интересам РФ", - сказал Лавров.

Выступая на совещании послов Франции 27 августа, спустя неделю после встречи с Путиным в форте Брегансон, глава французского государства заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается в том числе в связи с "укреплением новых держав". В своей речи Макрон выразил уверенность в том, что развитие партнерства с Россией необходимо для создания "новой архитектуры доверия и безопасности в Европе".