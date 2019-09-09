Избирком Вологодской области подведет итоги голосования на выборах губернатора 11 сентября

ВОЛОГДА, 9 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Вологодской области 11 сентября подведет официальные итоги выборов губернатора, на которых лидирует действующий руководитель региона Олег Кувшинников с 60,79% голосов. Об этом сообщил в понедельник журналистам председатель областного избиркома Денис Зайцев.

"Заседание Избирательной комиссии Вологодской области по определению результатов выборов назначено на 11 сентября. После этого пройдет необходимая процедура - опубликование официальных итогов, планируем опубликовать в субботу, и затем инаугурация, которая должна состояться в течение двух недель со дня опубликования, ее дата не определена", - сказал Зайцев.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе губернатора, имя своего представителя в Совете Федерации глава региона назовет на церемонии инаугурации. В тройку кандидатов в сенаторы вошли действующий член СФ Николай Тихомиров, мэр Череповца Елена Авдеева и председатель Общественной палаты региона Ольга Данилова.

По словам Зайцева, всего в областной избирком поступило 76 жалоб и обращений, из них до дня голосования 70, в день голосования - шесть. "В настоящее время 73 обращения мы внимательно рассмотрели, ни одного нарушения не увидели. Три обращения находятся на рассмотрении, одно в нашей комиссии, одно передано в Территориальную избирательную комиссию города Вологды и одно - в органы МВД. Выборы в Вологодской области состоялись. Явка избирателей в 40,52% практически на 10% процентов превышает явку избирателей на предыдущих губернаторских выборах в 2014 году. Это говорит о том, что населению это было важно и нужно", - сказал председатель облизбиркома.

Без нарушений

Член ЦИК России Борис Эбзеев назвал проведенную кампанию "добротной". "Это была добротная работа Избирательной комиссии Вологодской области и всех территориальных и участковых комиссий. 61% - это чрезвычайно высокий уровень поддержки губернатора, и при этом я могу поручиться, что каждый голос подсчитан и многократно проверен. Да, замечания были, они касались прежде всего выборов в Вологодскую городскую думу. Здесь могу отметить принципиальность ТИКа и ее председателя Максима Зуева. Решения были абсолютно адекватные и соответствуют требованиям закона", - сказал член ЦИК России.

Как отметил уполномоченный по правам человека в области Олег Димони, замечаний к организации выборов на территории области у него нет. "В единый день голосования мне удалось побывать на 12 участках в Вологде, Сокольском и Вологодском районах, в том числе проверил, как организована работа участка в СИЗО № 2 в Вологде. Ни одного замечания к организации выборов на территории области нет. Все было в точном соответствии с избирательным законодательством", - сказал омбудсмен.

По предварительным данным облизбиркома, Кувшинников, выдвинутый "Единой Россией", побеждает с результатом в 60,79%. На втором месте кандидат от ЛДПР Ольга Ширикова - 25,18%, на третьем - Маргарита Савоськина от "Справедливой России" (7,81%), на четвертом - Алексей Рылеев от "Родины" (1,92%), на пятом - Вадим Петриенко от "Народного альянса" (1,53%).