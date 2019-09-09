Патрушев проводит в Москве встречу с генсекретарем по вопросам нацбезопасности Франции

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. В Москве началась встреча секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с генеральным секретарем по вопросам обороны и национальной безопасности Франции Клер Ландэ. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.

"Это вторая встреча Патрушева со своей французской коллегой, - говорится в сообщении. - Ландэ назначена на должность генерального секретаря по вопросам обороны и национальной безопасности в марте 2018 года".

О готовящейся встрече Патрушева и Ландэ ранее заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в начале переговоров с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом. "Такая концентрация ответственных лиц, отвечающих за вопросы внешней политики, безопасности и обороны, показывает настрой России и Франции на интенсификацию нашего диалога, нашего практического сотрудничества, - сказал Лавров. - Я рассчитываю на очень продуктивную сегодняшнюю работу".

В понедельник состоится также встреча в формате "2+2", в которой помимо глав внешнеполитических ведомств примут участие министры обороны России и Франции - Сергей Шойгу и Флоранс Парли.