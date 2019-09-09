Шойгу: ряд регионов Африки может стать прибежищем террористов, изгнанных из Сирии

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Север Африки и регион Сахеля могут стать новым прибежищем террористов после изгнания их из Сирии. Об этом сообщил в понедельник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу по итогам встречи глав внешнеполитических и военных ведомств России и Франции в формате "2+2".

"Предметно обсудили ситуацию в Сирии, на севере Африки и в регионе Сахеля, поскольку эти районы могут стать новыми прибежищами террористов, в том числе выдавливаемых из Сирии", - сказал Шойгу.

Он отметил, что участники переговоров констатировали близость взглядов ведомств относительно способов купирования этих угроз и наметили конкретные меры по координации совместных усилий.