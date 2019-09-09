Медведев призвал не переоценивать влияние сложной внешнеполитической ситуации на науку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал не переоценивать влияние сложной внешнеполитической ситуации на научный мир. Об этом он сообщил, открывая встречу с нобелевскими лауреатами, руководителями химических обществ, представителями международных и российских научных организаций.

"Непростая политическая ситуация не отменяет действия периодической системы элементов Менделеева, и вот эта непростая политическая ситуация пройдет, а те закономерности, которые были открыты 150 лет назад нашим великим химиком, останутся, - сказал он. - Не нужно переоценивать ее (политической ситуации - прим. ТАСС) влияния на научный мир и на наши отношения с некоторыми странами".