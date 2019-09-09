Медведев: результаты "Единой России" на выборах говорят о доверии избирателей

"Завершился единый день голосования в стране, он завершился и в моем родном Санкт-Петербурге, результаты, которые получены здесь, на мой взгляд, очень хорошие, - сказал Медведев. - По той информации, которую мне сейчас коллеги довели, надо, конечно, все еще окончательно посчитать, но на муниципальных выборах наша партия "Единая Россия" получает приблизительно 85%. По общему количеству муниципальных округов это очень хороший результат, это в целом улучшение той картинки, которую мы имели несколько лет назад".

Медведев заметил, что это хороший пример того, как нужно работать. Премьер добавил, что такой показатель говорит о доверии избирателей. "По многим регионам представительство наша партия увеличила, улучшила, я уже не говорю о том, что губернаторы, которые избирались, высшие должностные лица субъектов Федерации, которые или от нашей партии шли, или так или иначе поддерживались, все победили", - заключил лидер "Единой России".

Дмитрий Медведев добавил, что сомневается в целесообразности дальнейшего использования модели самовыдвиженцев, поддержанных "Единой Россией". "Мы смотрим, как развиваются события, сейчас очень много разговоров о так называемых самовыдвиженцах, хорошо это? Не очень хорошо? Кто-то шел как представитель "Единой России", а кто-то как самовыдвиженец, поддержанный "Единой Россией". Надо все взвесить, надо все проанализировать, определенные уроки извлечь надо и из этой истории, - сказал Медведев в ходе посещения штаба партии "Единой России" в Санкт-Петербурге. - Может быть, нам и не нужно подобную модель использовать, потому что она вряд ли нам что-то добавляет, но вот что отнимает в таких случаях - это точно".

"Я это говорю не в качестве решения, хотя совсем скоро состоится съезд, и мы, наверное, еще раз обсудим уроки этой избирательной кампании, а просто [говорю это], чтобы подумать", - сказал лидер партии "Единая Россия", обращаясь к однопартийцам. Он добавил, что с окончанием этого электорального цикла жизнь не заканчивается, впереди новые избирательные кампании, в ходе которых "Единой России" предстоит подтверждать свою состоятельность и возможности руководить страной как на федеральном, так и на муниципальном уровне. "Партия "Единая Россия" - правящая партия, и нам нечего этого стесняться, нашей партии всегда будет сложнее, чем другим, потому что всегда правящая партия в любой стране подвергается наиболее ожесточенной критике", - добавил Медведев. Он призвал однопартийцев думать о будущем и всегда помнить, что с завершением выборной кампании все только начинается, и впереди большая работа по исполнению программных обещаний.

Говоря об эффективности механизма самовыдвиженцев, поддержанных "Единой России", премьер подчеркнул, что россияне хорошо подкованы в политическом плане, причем не только в крупных городах, но в любых других населенных пунктах. "Идет самовыдвиженец, которого, допустим, поддерживает наша партия. Как к нему относятся люди, которые будут его избирать? - привел пример Медведев. - Те, кто симпатизирует "Единой России", они за него готовы голосовать, хотя, наверное, у них там возникают какие-то сомнения, что он раньше был из "Единой России", а сегодня вроде как уже и не совсем из "Единой России", спрятался, так сказать. <...> А, с другой стороны, те люди, которые ни при каких условиях не хотят голосовать за "Единую Россию", за такого самовыдвиженца все равно не проголосуют, потому что они его уже отмаркировали как представителя "Единой России". Премьер рассказал, что активно пользуется социальными сетями и видит, как политические оппоненты ведут агитацию, призывают не голосовать за таких кандидатов.