Кандидаты от "Единой России" победили на довыборах в Госсовет Удмуртии

ИЖЕВСК, 9 сентября. /ТАСС/. Кандидаты от партии "Единая Россия" победили на дополнительных выборах в Госсовет Удмуртии, которые проходили 8 сентября по двум одномандатным округам. Об этом в понедельник сообщил на брифинге председатель ЦИК региона Виктор Кушко.

Дополнительные выборы проводились по Центральному и Молодежному округам, в каждом из которых было четыре кандидата от партий "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия".

"В Центральном избирательном округе № 7 победил Николай Кокорин ("Единая Россия"), набрав 52,41% голосов. На втором месте расположился представитель партии КПРФ, на третьем - представитель партии "Справедливая Россия". В Молодежном избирательном округе № 12 победила Надежда Онищенко ("Единая Россия"), набрав 50,54% голосов, на втором месте представитель КПРФ, на третьем - ЛДПР", - сказал Кушко.

По его словам, явка в двух округах составила чуть более 10%.

"В целом, если рассматривать циклы проведения избирательных кампаний, - явка снижается", - сказал председатель ЦИК региона.

Кроме того, в единый день голосования в республике прошли довыборы депутатов в различные органы представительной власти Удмуртской Республики, в том числе замещалось 12 мандатов в представительные органы районных советов и 52 мандата в представительные органы поселений. "По республике 56 мандатов (включая двух победителей довыборов в Госсовет региона - прим. ТАСС) из 66 замещены кандидатами от "Единой России". Шесть мандатов - это самовыдвиженцы, три мандата - "Справедливая Россия", один мандат - КПРФ", - уточнил Кушко.

По его словам, в единый день голосования в ЦИК региона поступили две несущественные жалобы, связанные с агитацией, которые никак не повлияли на ход выборов в республике.