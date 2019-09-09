Полпред Матовников поздравил губернатора Ставрополья с победой на выборах

ПЯТИГОРСК, 9 сентября. /ТАСС/. Полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников поздравил губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, который, по предварительным подсчетам, победил на выборах главы региона с результатом 79,65%.

"Поздравляю Владимира Владимировича Владимирова с убедительной победой на выборах губернатора Ставропольского края. Результаты голосования свидетельствуют о поддержке программы, которую вы предложили избирателям на ближайшие пять лет. Ее главной целью является дальнейшее поступательное социально-экономическое развитие края для достижения нового качества жизни ставропольцев", - написал Матовников на своей официальной странице в сети Instagram.

Полпред пожелал Владимирову успехов в работе. "Итоги волеизъявления граждан дают вам мандат доверия, необходимый для воплощения всех задуманных планов. Желаю успехов в работе в качестве высшего должностного лица региона на благо Ставрополья и России", - отметил он.

Действующий губернатор Ставрополья Владимир Владимиров победил на выборах главы региона с результатом 79,65%, за него проголосовали 1 млн 31 человек. На втором месте кандидат от КПРФ Виктор Соболев (9,29%), на третьем - кандидат от ЛДПР Геннадий Ефимов (3,97%), на четвертом - кандидат от "Коммунистической партии социальной справедливости" Николай Кряжев (2,83%), пятое место занимает кандидат от "Справедливой России" Александр Кузьмин (2,57%).

Избирком края в понедельник сообщил, что выборы на Ставрополье считаются состоявшимися. В этом году явка избирателей составила 66,89% против 47,88% на аналогичных выборах в 2014 году. Всего в регионе общее число избирателей составило более 1,89 млн человек.