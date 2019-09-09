Беглов побеждает на выборах губернатора Петербурга с 64,45% голосов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Врио главы Санкт-Петербурга Александр Беглов набрал на выборах губернатора 64,45% после обработки протоколов участковых избирательных комиссий (УИК) на территории города, а также Ленинградской и Псковской областей, за исключением данных с цифровых избирательных участков.
Об этом сообщили ТАСС в горизбиркоме.
"По результатам обработки протоколов УИК на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей Беглов набрал 64,45%. Данные протоколов голосования на цифровых избирательных участках пока не учтены. Там проголосовали 402 жителя Петербурга", - сказал собеседник агентства.
Кандидат от "Справедливой России" Надежда Тихонова набрала 16,84% голосов, а Михаил Амосов от "Гражданской платформы" - 16,01%. Явка на выборах составила 30,06%.
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Выборы в Петербурге были организованы на 1944 участках, включая 1898 постоянных и 46 временных.
По просьбе садоводов была предусмотрена возможность принять участие в выборах губернатора вне границ Петербурга - на экстерриториальных участках, которые называют дачными.
Для этого 62 избирательных участка в садоводствах были организованы в Ленинградской области, еще 15 - в Псковской области. Кроме того, жители Петербурга могли проголосовать на 30 цифровых участках в Москве.