Володин: для всех очевидно, что выборы прошли в соответствии с нормами закона

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Для всех очевидно, что выборы в единый день голосования 8 сентября прошли в соответствии с нормами закона, все парламентские партии заявляют о своих успехах. Такую оценку в понедельник дал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Отвечая на вопросы журналистов, он напомнил, что во вторник в начале первого пленарного заседания осенней сессии главы думских фракций будут иметь возможность высказать свою точку зрения. "То, что сегодня прозвучало со стороны руководителей политических фракций Госдумы, можно, обобщая, оценить, как [то, что] каждая политическая фракция считает для себя выборы определенным успехом и шагом к очередным победам", - сказал Володин.

"Насколько завтра это все будет отражено в выступлениях, которые прозвучат в начале заседания, давайте дождемся, - продолжил спикер. - Других мнений с их стороны пока слышно не было". "Но совершенно очевидно для всех, что выборы прошли в соответствии с нормами закона", - резюмировал Володин, заметив, что это оценка Центризбиркома РФ.

В воскресенье в 85 регионах РФ прошли более 5 тыс. выборов разного уровня.