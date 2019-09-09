Артамонов не планирует распускать правительство Липецкой области

ЛИПЕЦК, 9 сентября. /ТАСС/. Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов, который по результатам обработки 100% протоколов голосования одержал победу в губернаторской гонке, не намерен распускать правительство региона. Об этом он сообщил в понедельник на пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

"Кого надо было, мы всех распустили. Сейчас идет обычный процесс, возможно, кто-то придет новый, но это не будет носить массовый характер", - сказал Артамонов.

Он уточнил, что "у него не было в планах" приглашать на работу в свою команду кого-либо из оппонентов по предвыборной кампании. Сейчас Артамонов намерен сосредоточиться на разработке бюджета области на будущий год и выполнении национальных проектов.

После обработки 100% протоколов Игорь Артамонов набрал 67,29% голосов. Его оппоненты получили такие результаты: представитель КПРФ Сергей Токарев - 20,03% голосов, Лариса Ксенофонтова от "Справедливой России" - 4,6%, Андрей Плотников от партии "Коммунисты России" - 3,19% и Андрей Григорьев от "Патриотов России" - 2,84%.

Выборы главы администрации области прошли 8 сентября на 893 избирательных участках, явка составила 47,1%.

Президент РФ Владимир Путин 2 октября принял досрочную отставку губернатора области Олега Королева, который руководил регионом с 1998 года. Врио главы был назначен 52-летний Артамонов, занимавший ранее должность вице-президента Сбербанка - президента Среднерусского банка. Он является участником второго набора программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС.