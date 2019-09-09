Володин выступил за обязательные отзывы кабмина на поправки ко II чтению законопроектов

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Госдума считает правильным обязательное предоставление правительством РФ отзыва или заключения при рассмотрении нижней палатой парламента законопроектов во втором чтении. Об этом в понедельник журналистам заявил председатель нижней палаты Вячеслав Володин по итогам Совета Госдумы, посвященного началу осенней сессии.

"Зачастую у нас при рассмотрении законопроекта во втором чтении вносятся поправки, не соответствующие концепции законопроекта, - пояснил Володин. - Мы считаем, что эту задачу решить можно. Диалог у нас выстроен с правительством. Считаем правильным, чтобы правительство при рассмотрении законопроектов во втором чтении в обязательном порядке предоставляло отзыв или заключение на эти поправки с тем, чтобы у нас это не проходило под шумок той концепции, которая у нас была рассмотрена в первом чтении".

Говоря о проблемах законотворческой деятельности, спикер отметил, что многие из них уже решены. "На протяжении последних трех лет мы разнесли рассмотрение законов в первом, втором и третьем чтениях, - отметил спикер нижней палаты. - Это позволяет сделать законотворческий процесс более публичным, более открытым, и уйти, конечно, от ошибок".

Он также отметил тенденцию на сокращении числа законопроектов на повестке Госдумы. "В законотворческом портфеле у нас 1311 законопроектов. Из них 244 приняты в первом чтении, 4 законопроекта приняты во втором чтении", - проинформировал он, указав, что в начале седьмого созыва нижней палаты на повестке было более двух тысяч законодательных инициатив.

По его словам, в ходе осенней сессии приоритетами деятельности парламентариев будут законодательное обеспечение послания президента Федеральному собранию и реализация национальных проектов. "От этого очень многое зависит. И социально-экономическое положение нашей страны, и благополучие граждан. Поэтому, несомненно, это будет приоритетом осенней сессии", - заключил Володин.