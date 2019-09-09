Старовойт на посту главы Курской области рассчитывает на работу в команде с оппонентами

КУРСК, 9 сентября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт, который, по предварительным данным облизбиркома, набрал 81,07% голосов на прошедших выборах главы региона, рассчитывает на работу в команде и сотрудничество с претендовавшими на пост губернатора кандидатами четырех партий для решения проблем, накопившихся в области.

"Хочу заверить вас в одном, что я нацелен на командную работу дальше с вами, с политическими партиями, которые вы представляете, очень рассчитываю, что вы мое предложение о совместной работе примете, и мы 8 сентября будем считать точкой сборки. Готов принять ваших представителей в рабочие группы, экспертные советы. Я нацелен на совместную работу и если предложения будут конструктивные, с предложениями за счет каких ресурсов достигать эти цели, то мы их реализуем", - сказал Старовойт в понедельник на встрече с оппонентами.

Кандидаты на пост губернатора, которые были выдвинуты региональными отделениями партий ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Росссия", "Зеленые" отметили, что у них уже имеется ряд предложений для совместной работы. Так, кандидат от "Справедливой России" Николай Карцев отметил необходимость индексации пенсий за счет областного бюджета, повышения выплат за рождение детей в молодых и многодетных семьях. Уполномоченный по правам человека в регионе Владимир Фирсов, представлявший на выборах КПРФ, обратил внимание на неразрешенную проблему низкого качества оказания услуги по вывозу мусора в некоторых районах области.

По предварительным данным облизбиркома, Старовойт, выдвинутый партией "Единая Россия", набрал на выборах главы региона 81,07% голосов. На втором месте - представитель КПРФ Владимир Фирсов с 5,65%, на третьем - с 5,45% Владимир Федоров от ЛДПР. Кандидат от партии "Зеленые" Татьяна Черникова набрала 3,3% голосов, представитель "Справедливой России" Николай Карцев - 3,01%.