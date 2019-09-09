Олег Королев заявил, что готов вновь занять пост сенатора от Липецкой области

ЛИПЕЦК, 9 сентября. /ТАСС/. Экс-губернатор Липецкой области и действующий сенатор от региона Олег Королев выразил готовность и далее представлять область в Совете Федерации, если ему поручат.

Ранее врио главы администрации области Игорь Артамонов, побеждающий на выборах губернатора после обработки 100% протоколов, заявил, что в случае своей победы на выборах намерен выдвинуть в сенаторы Королева.

"Если это поручение будет дано, я буду выполнять его с чувством высокой ответственности по отношению к делам области и России в целом", - сказал Королев в понедельник ТАСС.

Королев высоко оценил результаты прошедших выборов на пост главы региона, отметив, что Артамонов "изначально верно оценил потребности граждан и региона". "Новый глава Артамонов - человек следующего поколения, и он очень чутко уловил постиндустриальный характер России сегодня. <...> впереди не экономика, не промышленность, впереди - человек с его потребностями, с его качеством жизни, с парками, скверами. И Игорь Георгиевич это очень четко уловил, поэтому люди на это отреагировали сразу", - сказал сенатор.

Выборы главы администрации области прошли 8 сентября на 893 избирательных участках, явка составила 47,1%. После обработки 100% протоколов Игорь Артамонов набрал 67,29% голосов, представитель КПРФ Сергей Токарев - 20,03%, Лариса Ксенофонтова от "Справедливой России" - 4,6%, Андрей Плотников от партии "Коммунисты России" - 3,19%, Андрей Григорьев от "Патриотов России" - 2,84%.

Президент РФ Владимир Путин 2 октября 2018 г. принял досрочную отставку губернатора области Олега Королева, который руководил регионом с 1998 года. Врио главы области был назначен 52-летний Артамонов, занимавший ранее должность вице-президента Сбербанка - президента Среднерусского банка. Он является участником второго набора программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС.