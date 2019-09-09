Депутаты от "Единой России" получили более 70% мест в Госсобрании Марий Эл

ТАСС, 9 сентября. Представители партии "Единая Россия" заняли 37 мест из 52 в Государственном собрании Марий Эл, что составляет 71,2 %, девять мест досталось депутатам от КПРФ, еще по три места заняли представители ЛДПР и "Справедливой России", сообщили журналистам в организационно-аналитическом управлении главы республики.

В единый день голосования, 8 сентября, в Марий Эл прошли выборы депутатов Госсобрания республики седьмого созыва (всего 52 парламентария), а также выборы депутатов представительных органов городских округов, городских и сельских поселений.

"Из 52 мест в Государственном собрании республики представители партии "Единая Россия" заняли 37, что составляет 71,2 %, представители партии КПРФ - 9 мест (17 %), ЛДПР и "Справедливой России" по 3 места (5,8 %)", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, глава Марий Эл Александр Евстифеев призвал депутатов активнее участвовать в законотворческой деятельности. "Я в этом году ставил, как вы помните, вопрос об эффективности работы наших депутатов. К сожалению, не все могли сказать, что за 5 лет работы они вышли с какой-либо законодательной инициативой, а это значит, что работали плохо. На будущее нужно иметь в виду, что быть депутатом - это не почетное присутствие, а работа, которая подлежит оценке, а, значит, законодательная активность берется на контроль", - цитирует пресс-служба Евстифеева.

По словам председателя Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл Ирины Татариновой, на выборах депутатов Государственного собрания седьмого созыва проголосовало 188 тысяч 918 человек, или 35,03% от общего числа избирателей. По данным пресс-службы, день голосования прошел без серьезных нарушений.