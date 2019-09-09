Госдума обсудит введение штрафов до 18 млн рублей за хранение данных россиян за рубежом

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Госдума на первом пленарном заседании парламентской осенней сессии рассмотрит в первом чтении внесенный группой депутатов законопроект, предусматривающий максимальный штраф в размере 18 млн рублей за невыполнение требований о хранении в РФ персональных данных россиян, а также утвердит постановление о создании комиссии палаты по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ.

Начнется заседание нижней палаты парламента с речи ее председателя Вячеслава Володина. Отвечая на вопросы журналистов по итогам заседания Совета Думы в понедельник, он сообщил, что в ходе предстоящей сессии, которая продлится всего четыре месяца и обещает быть насыщенной, приоритетами в работе депутатов будут законодательное обеспечение послания президента Федеральному собранию и реализация национальных проектов.

Кроме того, парламентарии намерены продолжать повышать качество законотворческой работы. "Эта тема у нас в повестке постоянно присутствует. Мы считаем ее неотъемлемой, потому что каждую сессию нужно обязательно об этом не только говорить, но и делать шаги по повышению качества законотворчества, - сказал он. - Если мы выйдем на другой совершенно качественный уровень рассмотрения законопроектов, у нас и проблем будет меньше".

Сейчас в законотворческом портфеле Госдумы более 1300 законопроектов, из них 244 приняты в первом чтении, четыре законопроекта приняты во втором чтении.

Запланировано и выступление представителей думских фракций. Ожидается, что их руководители затронут тему прошедших 8 сентября выборов разного уровня в 85 субъектах РФ - от заксобраний регионов до глав муниципальных образований.

Штрафы за хранение данных россиян за границей

На первое чтение вынесен законопроект, который Госдума не успела рассмотреть в конце прошедшей весенней сессии. Его авторы предлагают ввести крупные штрафы для операторов, которые при сборе персональных данных о россиянах, в том числе через интернет, не выполнили предусмотренное законом требование о систематизации и хранении данной информации в базах данных исключительно на территории РФ, то есть использовали хранилища за рубежом. Согласно законопроекту, штраф за такое правонарушение для граждан составит от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для должностных лиц - от 200 тыс. до 500 тыс. рублей, для юридических лиц - от 2 млн до 6 млн рублей. За повторное нарушение планируются штрафы для граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц - от 500 тыс. до 1 млн рублей, для юридических лиц - от 6 млн до 18 млн рублей.

В пояснительных материалах авторы указывают на то, что с момента вступления в силу правил о хранении персональных данных россиян прошел достаточный срок и у операторов было время провести работу по локализации баз. Действующим же законодательством отдельной ответственности за неисполнение требований о локализации баз данных предусмотрено не было. В результате интернет-корпорации были оштрафованы на 3 тыс. рублей по статье за непредоставление информации, констатируют разработчики.

Законопроектом также вводятся увеличенные штрафы для поисковых интернет-сервисов в тех случаях, когда они повторно нарушили действующие ограничения, в том числе направив пользователей на запрещенные сайты. Согласно тексту, для граждан он составит от 30 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц - от 100 тыс. до 500 тыс. рублей и для юридических лиц - от 1,5 млн до 5 млн рублей.

Кроме того, инициатива предусматривает привлечение к штрафам владельцев мессенджеров за повторное нарушение требований российского законодательства. Это повлечет за собой административный штраф для граждан в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для должностных лиц - от 50 тыс. до 70 тыс. рублей, для юридических лиц - от 1 млн до 2 млн рублей.

Комиссия по расследованию вмешательства

Совет Госдумы 19 августа на своем внеочередном заседании принял решение об образовании комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. С этой инициативой выступили представители всех фракций, поводом для этого послужили действия ряда иностранных дипломатов и зарубежных СМИ в ходе несогласованных акций протеста в Москве перед выборами в Мосгордуму. Речь, в частности, идет об одностороннем освещении этих событий и оценках действий правоохранительных органов, а также публикации маршрутов незаконных шествий.

В ходе пленарного заседания во вторник Госдума должна будет утвердить соответствующее постановление о комиссии. Тем не менее еще на Совете Госдумы 19 августа было принято решение, что она приступит к работе до начала сессии. Комиссия уже провела два заседания, в ходе последнего было решено пригласить руководство телерадиокомпании Deutsche Welle и посла США в РФ Джона Хантсмана.

Ожидается, что на пленарном заседании глава комиссии, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев доложит коллегам о первых результатах ее работы.