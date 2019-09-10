Мосгоризбирком оставил без удовлетворения четыре полученных по итогам выборов жалобы

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Столичная избирательная комиссия оставила без удовлетворения четыре полученные по итогам выборов депутатов Мосгордумы седьмого созыва жалобы. Об этом сообщил во вторник на заседании Мосгоризбиркома председатель комиссии Валентин Горбунов.

"Информация о рассмотрении четырех жалоб в избиркоме принята к сведению. В удовлетворении жалоб отказано. Ни одна из них не ставит под сомнение результаты выборов депутатов Мосгордумы <...> При этом ни одной жалобы по результатам выборов на участках для электронного голосования не поступало", - сказал Горбунов.

Как сообщила на заседании член Мосгоризбиркома Рима Кузнецова, в период с 8 по 10 сентября в столичный избирком поступили четыре жалобы о нарушении закона при голосовании на выборах депутатов Московской городской думы. Одно из обращений заключается в требовании признать несостоявшимися итоги голосования в Савеловском районе и аннулировать его результаты, но в данном заявлении не указано, какие именно нарушения законодательства были замечены.

"Кандидат [Роман] Юнеман обратился с жалобой, в которой просит признать недействительными итоги голосования на избирательном участке № 5003 при проведении выборов депутатов Мосгордумы, внести соответствующие изменения в протокол окружной избирательной комиссии по одномандатному округу № 30. Заявитель полагает, что технический сбой, который произошел в ходе электронного голосования на избирательном участке нарушает его пассивное избирательное право и активное избирательное право граждан. Поясняем, что на этом избирательном участке проголосовало 95% всех избирателей, которых мы нашли в списке избирателей. Ни одной жалобы по данному участку о том, что избиратель не мог реализовать свое активное избирательное право, в Мосгоризбирком не поступило. Заявителю отправлен письменный ответ", - сказала Кузнецова.

Она добавила, что также в Мосгоризбирком поступила жалобы из избирательного округа № 13, в которой ряд заявителей требует признать недействительными результаты голосования в Бабушкинского районе. Заявители считают основанием для аннулирования результатов отказ в рассмотрении их предыдущих жалоб, которые, по мнению членов избиркома, не ставят под сомнение результаты выборов по округу № 13. Также, согласно законодательству, Мосгоризбирком не вправе после установления итогов голосования отменить решения территориальных избирательных комиссий, заявителям для этого необходимо обратиться в суд.

Один из избирателей подал жалобу на решение окружной избирательной комиссии на отказ удовлетворить жалобу, поданную в УИК № 1564. УИК отказала ему в выдаче избирательного бюллетеня по военному билету, поскольку он не проходит военную службу. "Окружная избирательная комиссия также вынесла решение об отказе в удовлетворении жалобы", - сказала Кузнецова. После этого избиратель проголосовал по паспорту гражданина РФ, который он держал при себе.

Выборы в Мосгордуму седьмого созыва

Выборы в Мосгордуму состоялись в единый день голосования в 45 одномандатных округах, в трех из них был проведен эксперимент по электронному голосованию. Ранее было зарегистрировано 225 кандидатов, из них 58 - самовыдвиженцы. В политической гонке были представлены кандидаты от КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России", "Гражданской силы", "Яблока", "Коммунистов России", "Родины", "Зеленых" и Партии роста. Всего к выборам депутатов в Мосгордуму было организовано более 3,6 тыс. избирательных участков.

После обработки 100% бюллетеней явка на выборах депутатов в Мосгордуму в столице составила 21,77%. Первые места в избирательных округах распределились следующим образом: 13 - кандидатам от КПРФ, три - представителям партии "Яблоко", три - кандидатам от партии "Справедливая Россия". При этом 26 мандатов заняли самовыдвиженцы, включая поддержанную партией "Яблоко" Дарью Беседину (8-й округ), а также членов депутатского объединения "Моя Москва" Надежду Перфилову (7-й округ), Ларису Картавцеву (10-й округ), Ольгу Шарапову (36-й округ).

Эксперимент по онлайн-выборам прошел в трех избирательных округах столицы: № 1 (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное). Тестирование системы электронного голосования проводилось в столице четыре раза, ни в один из которых не состоялось взлома, а атаки хакеров были успешно отражены. Окончательный список участников электронного голосования на выборах депутатов в Мосгордуму седьмого созыва был определен 6 сентября: в рамках эксперимента в онлайн-режиме смогут проголосовать более 11,2 тыс. человек.