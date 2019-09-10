Главы МИД РФ и Гренады отметили развитие двустороннего диалога

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Главы МИД России и Гренады Сергей Лавров и Питер Дэвид обменялись поздравительными телеграммами по случаю 40-летия со дня установления дипломатических отношений, в которых отметили развитие двустороннего сотрудничества. Об этом говорится в опубликованном во вторник сообщении российского дипведомства.

"Глава российского внешнеполитического ведомства подтвердил заинтересованность в наращивании многопланового сотрудничества с Сент-Джорджесом на основе исторических традиций дружбы, солидарности и взаимного уважения, общей приверженности нормам международного права и принципам многосторонности в мировых делах", - подчеркнули в министерстве.

В свою очередь Дэвид отметил "значительную активизацию взаимодействия в последние годы, свидетельством чего стало возобновление работы посольства Гренады в Москве, заключение межправсоглашения об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан двух стран и выработка совместных инициатив".

Дипломатические отношения между СССР и Гренадой установлены 7 сентября 1979 года.