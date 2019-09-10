Рекордное для Тувы число наблюдателей работало на выборах в парламент региона

ТАСС, 10 сентября. Выборы в Верховный Хурал (парламент) Тувы, прошедшие в единый день голосования, поставили рекорд в регионе по количеству наблюдателей на избирательных участках - 1,7 тыс. человек. Об этом сообщили ТАСС в республиканском избиркоме.

Ранее представители КПРФ и ЛДПР сообщили, что не признают итоги голосования в регионе, заявив о многочисленных нарушениях.

"Выборы 2019 года установили в Туве рекорд по числу наблюдателей, официально зарегистрированных региональной избирательной комиссией. Общее количество их составило 1728 человек. Для сравнения: за выборами президента РФ в 2018 году наблюдало в 2,2 раза меньше общественников - 774 человека", - сообщили в избиркоме. Кроме того, на участках присутствовали журналисты, а также тысячи сотрудников правоохранительных органов.

В республике работали 186 избирательных участков. В избиркоме считают, что при таком общественном контроле за ходом голосования и обработкой его итогов незаконные действия и фальсификации просто невозможны, даже если они кем-то планировались.

В связи с этим председатель избиркома Тувы Олег Фортуна назвал "необоснованными и голословными заявления некоторых представителей политических партий, отказывающихся признавать итоги прошедших выборов из-за якобы допущенных нарушений". По его словам, никто из них до сих пор не представил никаких серьезных доказательств, позволяющих усомниться в законности и легитимности результатов выборов.

Выборы в парламент Тувы прошли 8 сентября. Жители республики голосовали за 32 депутатов, половина из них избирается по партийным спискам, еще 16 - по одномандатным округам. "Единая Россия" на выборах получила 80,13%, ЛДПР - 7,75%. Остальные партии не смогли преодолеть пятипроцентный барьер. Впервые Верховный Хурал был избран в Туве после референдума в октябре 2010 года, до этого в республике существовал двухпалатный парламент - Великий Хурал. В избранный в сентябре 2014 года созыв входят 30 депутатов из "Единой России" и два из "Справедливой России".