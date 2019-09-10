Сахалинский избирком признал состоявшимися выборы губернатора

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Сахалинская областная избирательная комиссия признала в среду утром действительными и состоявшимися досрочные выборы главы региона, на которых одержал победу временно исполняющий обязанности губернатора Валерий Лимаренко. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с заседания комиссии.

"Досрочные выборы губернатора Сахалинской области признаны состоявшимися и действительными. Губернатором Сахалинской области избран Лимаренко Валерий Игоревич", - огласила председатель облизбиркома Валерия Черкасова.