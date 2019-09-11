Выборы депутата Госдумы в Хабаровском крае признаны состоявшимися

ХАБАРОВСК, 11 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Хабаровского края признала состоявшимися прошедшие в регионе в единый день голосования выборы депутата Госдумы. Об этом сообщил на заседании избиркома в среду председатель комиссии Геннадий Накушнов.

"Протокол подписан, признать выборы состоявшимися", - сказал Накушнов.

Довыборы в Госдуму в единый день голосования, 8 сентября, проходили по четырем одномандатным округам: в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях. В Хабаровском крае наибольшее количество голосов набрал кандидат от ЛДПР Иван Пиляев. На втором месте был кандидат от КПРФ Николай Платошкин. В выборах участвовали еще восемь человек, включая кандидата от "Единой России" Викторию Цыганову.

Дополнительные выборы в Госдуму в Хабаровском крае проходили по Комсомольскому одномандатному округу №70, по которому был избран кандидат от ЛДПР Сергей Фургал. В 2018 году он победил в выборах главы Хабаровского края.

Выборы депутатов парламента региона

Избирком также признал состоявшимися прошедшие в регионе в единый день голосования выборы депутатов Законодательной думы (однопалатного парламента).

"Утвердить выборы депутатов Законодательной думы седьмого созыва", - сказал Накушнов.

Кандидаты от ЛДПР набрали наибольшее количество голосов на выборах.

Также действительными признали выборы в городскую думу Хабаровска, где большинство мандатов также получили кандидаты ЛДПР, и другие состоявшиеся в регионе выборы.

В Хабаровском крае в единый день голосования проходили выборы депутатов Законодательной думы региона, депутата Госдумы, членов собраний депутатов ряда сел, глав нескольких поселений. Жители Комсомольска-на-Амуре выбирали главу города и новый состав местной думы. В Хабаровске также проходили выборы депутатов городского парламента.

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