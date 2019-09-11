Выборы депутатов думы Волгоградской области признаны состоявшимися

ВОЛГОГРАД, 11 сентября. /ТАСС/. Выборы депутатов в думу Волгоградской области, прошедшие в регионе 8 сентября в единый день голосования, признаны состоявшимися, сообщили в среду ТАСС в региональной избирательной комиссии.

"Протокол подписан, выборы признаны состоявшимися", - сказали в избиркоме.

По итогам выборов в областной думе будет представлено пять партий в отличие от прошлого созыва, где их было четыре.

Партия "Единая Россия" набрала на выборах 48,15% голосов и получает 28 мест в региональном парламенте, КПРФ, набравшая 19,5%, - пять мест, партия "Справедливая Россия" (8,44%) и ЛДПР (14,85%) - по два места. От Партии пенсионеров (6,34%) в облдуме будет один представитель.

В Волгоградской области 8 сентября прошли выборы губернатора и депутатов облдумы. По партийным спискам по единому избирательному округу избирались 19 депутатов из 38, еще 19 - в одномандатных округах.

На пост главы региона претендовали действующий губернатор Андрей Бочаров, Алексей Буров от КПРФ, Владимир Рублев от ЛДПР и Сергей Полещук от "Справедливой России". Бочаров победил на выборах, набрав 76,8% голосов.