Песков заявил, что говорить о нормализации отношений России и Украины рано

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Говорить об эффекте нормализации отношений Киева и Москвы преждевременно, но повод для сдержанного оптимизма есть. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию газеты " Коммерсантъ " о приостановке Украиной процесса расторжения двусторонних соглашений с РФ.

"Думаю, пока преждевременно говорить о каком-то эффекте нормализации [отношений Киева и Москвы], - сказал представитель Кремля. - Что касается дальнейших перспектив российско-украинских отношений, то работа ведется. Повод для весьма сдержанного оптимизма есть, но не будем загадывать, здесь в любом случае предстоит очень сложная, длительная, ответственная и кропотливая работа".

Песков напомнил, что ранее "выход из очень большого количества документов произошел в ущерб интересам самих украинцев, украинского народа. И это было очевидно".

Газета "Коммерсантъ" в среду сообщила со ссылкой на свои источники, что Киев приостановил процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией и соглашений, участницей которых Украина является в рамках СНГ. Как поясняет издание, пауза может объясняться тем, что команде нового президента Владимира Зеленского, занятой расстановкой кадров, пока не до этого. Источник газеты в МИД РФ отмечает, что возобновление прежней практики, либо отказ от нее станет сигналом, позволяющим понять, изменятся ли при новой власти отношения двух стран.

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