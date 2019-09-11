И.о. замглавы Севастополя Валуев покидает свой пост, возвращаясь на федеральную службу

СЕВАСТОПОЛЬ,11 сентября. /ТАСС/. И.о. замгубернатора Севастополя Сергей Валуев намерен покинуть свой пост в правительстве города и вернуться на федеральную службу, сообщил в среду на заседании правительства врио губернатора Михаил Развожаев.

"Отдельно хотел бы сказать по поводу Сергея Владимирович Валуева. Сергей Владимирович на прошлой неделе сообщил мне о своем желании вернуться на федеральную службу. Я его предложение принял, считаю, что это достойный человек, который вернется на федеральную службу и будет приносить пользу на новом поприще, помогать Севастополю развиваться в том направлении, которым будет заниматься", - сказал Развожаев.

Валуев в Севастополе курирует департамент аппарата губернатора и правительства, а также главное управление информатизации и связи.

Сергей Валуев родился 28 июня 1975 года в городе Красногорске Московской области. До 2004 года служил в Вооруженных силах РФ, после этого работал в коммерческих структурах, с 2013 года занимал должности в Минпромторге РФ (был директором департамента информационных технологий и общественных связей, затем - административного департамента). Замгубернатора Севастополя назначен в сентябре 2018 года. В июле 2019 года, после назначения президентом врио губернатора Михаила Развожаева, Валуев стал исполняющим обязанности замглавы города.