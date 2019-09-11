Министр промышленности Ставрополья подал в отставку

СТАВРОПОЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Виталий Хоценко ушел в отставку по собственному желанию, сообщила в среду пресс-служба губернатора края.

"Губернатор Владимир Владимиров принял отставку министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Виталия Хоценко. Он оставил пост по собственной инициативе в связи с переходом на новое место работы в федеральных органах власти", - говорится в сообщении.

В краевом управлении информационной политики сообщили, что министр был приглашен на работу в Москву. "Благодаря работе министерства край стал одним из лидеров в стране по развитию газомоторного топлива, реализует ряд крупных инвестиционных проектов по строительству объектов возобновляемых источников энергии, в том числе по строительству крупнейшей в стране солнечной электростанции", - уточняется в сообщении.

Хоценко родился 18 марта 1986 года в Днепропетровске, окончил МГУ имени Ломоносова, Сингапурский институт маркетинга и Специализированный институт юриспруденции, прошел переподготовку по "Программе подготовки высшего уровня резерва управленческих кадров" в РАНХиГС. С марта 2010 года занимал должности в органах государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, в декабре 2013 года был назначен министром энергетики, промышленности и связи Ставрополья.