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Турчак: единороссы намерены начать подготовку к думским выборам на съезде в этом году

Выборы состоятся в 2021 году

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. "Единая Россия" намерена дать старт подготовке к выборам в Госдуму, которые пройдут в 2021 году, на ежегодном съезде. Об этом заявил в четверг секретарь генсовета Андрей Турчак на заседании президиума генсовета партии.

"Мы планируем проводить съезд, в этом году съезд будет исключительно электоральным. В ходе съезда мы дадим оценку прошедшей кампании, обновим партийные институты с акцентом на электоральную составляющую, практически дадим старт кампании 2021 года", - сказал Турчак.

По его словам, подготовка "к главной кампании, которая партии предстоит в 2021 году по выборам депутатов Госдумы", станет важной темой съезда.

Ранее замсекретаря генсовета единороссов Виктор Селиверстов сообщал, что 19-й съезд "Единой России" планируется провести во второй половине октября.

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Турчак, Андрей АнатольевичРоссия
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