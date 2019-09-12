Генконсульство РФ предупредило россиян о новых акциях протеста в Гонконге

ТАСС, 12 сентября. Генконсульство России в Гонконге обратилось с предупреждением к находящимся в городе гражданам России в связи с новыми акциями протеста, запланированными в городе на ближайшие дни, и призвало воздержаться от посещения мест массового скопления людей. Об этом сообщается на странице дипмиссии в сети Facebook.

"По информации, размещенной в социальных сетях, новые протестные акции в Гонконге запланированы на 13 сентября (пятница) в районах Tai Po, Sham Shui Po, Tsim Sha Tsui, Sha Tin, Kowloon Bay, Tseung Kwan O, Admiralty; 14 сентября (суббота) в районах Wong Tai Sin, а также на подъездах к аэропорту, 15 сентября (воскресенье) в районах Causeway Bay - Central, 16 сентября (понедельник) в районе Wan Chai", - сообщило генконсульство. Оно призвало "воздерживаться от посещения мест массовых скоплений людей в дни протестов и митингов, а также следить за новостями при планировании поездок".

Массовые акции протеста в Гонконге продолжаются уже три месяца. 4 сентября глава местной администрации Кэрри Лам согласилась выполнить одно из пяти требований демонстрантов и полностью отозвать малопопулярный законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на это, многие сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои акции. В минувшие выходные они вновь учинили погромы на некоторых станциях метро.