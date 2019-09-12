В МИД сообщили, что почерпнули немало идей из доклада ВШЭ по стратегической стабильности

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. МИД РФ отметил для себя немало практически применимых идей в докладе Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) "Новое понимание и пути укрепления многосторонней стратегической стабильности". Об этом заявил в четверг заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, выступая на презентации доклада в пресс-центре ТАСС.

"Предлагаемые авторами идеи насыщены свежими подходами, нетрадиционными взглядами, отражают очень творческую аналитическую мысль, - отметил Рябков. - Мы как ведомство почерпнули и в процессе работы, и в самом докладе немало в том числе практически применимого как в плане оценок и анализа происходящего, так и в плане возможного рассмотрения путей дальнейшего движения в нынешнем довольно бурном море международных отношений".

Как отметил высокопоставленный дипломат, доклад стал результатом глубоких и продолжительных поисков, серьезных интеллектуальных усилий, предпринятых группой ведущих отечественных специалистов - разоруженцев и международников. "Предпринята всесторонняя обоснованная и глубоко продуманная попытка осмыслить происходящие в мире изменения и искать ответы на важнейшие вопросы относительно перспектив поддержания стратегической стабильности и глобальной безопасности", - подчеркнул он.

Авторы доклада представили в своей работе результаты размышлений о том, как изменение расстановки сил в мире, развитие технологий и вооружений сказалось на традиционных концепциях стратегической стабильности и ядерного сдерживания. Они также рассмотрели тему того, как прежние подходы, основанные на двусторонних соглашениях между Россией и США, способны предотвратить ядерную катастрофу.