В Крыму считают "удивительным и смешным" непризнание выборов в республике Верховной радой

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал "удивительным и смешным" постановление Верховной рады о непризнании Украиной местных выборов в Крыму.

Депутаты Верховной рады в среду приняли проект постановления о непризнании Украиной прошедших в Крыму выборов. За соответствующий документ в среду отдали свои голоса 325 депутатов при 226 необходимых.

"Для меня это просто удивительно и смешно. Причем здесь выборы в Крыму и точка зрения Украины? Точка зрения абсолютно не интересна ни Украины, ни Литвы, ни Грузии, которые тоже высказывались. Это их личная точка зрения", - сказал Фикс в четверг ТАСС.

Фикс отметил, что в Крыму не комментировали итоги выборов, проходивших на Украине. "У нас есть свои задачи, которые требуют решения. Эти задачи будут решаться вновь избранным парламентом Крыма", - добавил Фикс.

8 сентября прошли выборы в Госсовет Крыма. Госсовет состоит из 75 депутатов, 50 из которых избираются по республиканскому избирательному округу и 25 - по одномандатным избирательным округам. Сейчас 70 мест в парламенте занимают представители "Единой России", 5 - ЛДПР.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80 процентов имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали, соответственно, 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.